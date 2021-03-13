Мобильные пункты вакцинации от коронавируса появились в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне и на предприятиях Дубны в третий раз развернулись пункты вакцинации от коронавируса. Прививки сделали уже 90 сотрудников.

Теперь сотрудникам стало проще прививаться от нового вируса. С совещания — на прививку. В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» уже в третий раз развернули пункт вакцинации. В первую очередь для сотрудников компаний, но записаться могли все желающие. Сделать прививку на работе пришли уже 90 человек.

Среди сотрудников особой экономической зоны много иностранных граждан. Они семьями записываются на прививку. Девендра Пандей из Индии три года работает в фармацевтической компании ПСК «Фарма» в Дубне. Он сам разрабатывает лекарственные препараты. Прежде чем привиться, Девендра и его коллеги изучили состав российской вакцины и результаты клинических исследований. Они полностью уверены в эффективности и безопасности «Спутника V».

«Я решил сегодня сделать вакцину „Спутник V“, потому что она является самой эффективной, по сравнению с прививками других стран — 93% эффективности. Именно поэтому я решил вакцинироваться», — руководитель лабораторией ПСК «Фарма» Девендра Пандей.

Параллельно в соседнем зале прошла конференция с участием представителей городской администрации, предприятий особой экономической зоны и сотрудников городской больницы. Ее название говорит само за себя: «Оставим пандемию COVID-19 в прошлом!»

«Тот порог, который по заданию главного санитарного врача, по заданию правительства России мы стремимся достичь, — это не менее 60% населения привить от инфекции, что, по мнению ученых, создаст надежную иммунную прослойку», — сообщил исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Дубны Игорь Ярыгин.

В Дубне пять тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса. Наличие вакцины в городских больницах контролируется ежедневно. Медики следят, чтобы всегда был запас.

«Ситуация улучшается, многие меры ограничительные снижаются, но в то же время есть риск, что придет третья волна, поэтому важно сделать прививку сейчас, чтобы нам победить эпидемию, чтобы наши близкие были здоровы. Я вакцину сделал еще в октябре, к сожалению, моя семья не сделала. Все переболели, я — нет», — глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Чтобы участвовать в конференции, необязательно было ехать в Дубну — на YouTube была онлайн-трансляция. Посмотреть ее можно в записи. Одними из самых популярных на конференции были вопросы о возможности прививаться переболевшим ковидом. И о получении документа, подтверждающего вакцинацию.