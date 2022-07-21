Два дома в ЖК «Белые Росы» в Котельниках поставили на кадастр

Два жилых дома в ЖК «Белые Росы» в Котельниках получили кадастровый номер. Это дома № 2 корпус 4 и № 2 корпус 5 на улице Сосновая.

Постановка на кадастровый учет позволила дольщикам распоряжаться своими квартирами: оформить собственность, продать, завещать или подарить. Также они смогут прикрепиться к поликлинике и записать детей в школу или детский сад.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что проблему дольщиков в Подмосковье решат к 2023 году.