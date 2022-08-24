Дроны помогли выявить нарушения в вентиляционных системах в Шаховской

Квадрокоптер помог выявить нарушения в содержании вентиляционных систем домов в Шаховской. Теперь коммунальщики смогут оперативно устранить их. Об этом сообщили глава Госжилинспекции области Ольга Федина.

Управляющая компания восстановит оголовки вентканалов и снабдит выходы зонтами. Разрушенное или отсутствующее оборудование смогли обнаружить в ходе осмотра по всем адресам.

Квадрокоптер смог облегчить работу коммунальных служб, ведь для осмотра таких крыш необходимо специальное оборудование, подготовка и разрешение.

Ольга Федина отметила, что нарушения, которые смог выявить дрон, часто приводят к нарастанию сосулек зимой, протечкам и другим последствиям.

«Этот урок все должны усвоить и честно подготовить дома к следующему сезону», — подчеркнула она.

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