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    24 августа 2022, 11:01

    Дроны помогли выявить нарушения в вентиляционных системах в Шаховской

    Александра Перепечаева

    Квадрокоптер помог выявить нарушения в содержании вентиляционных систем домов в Шаховской. Теперь коммунальщики смогут оперативно устранить их. Об этом сообщили глава Госжилинспекции области Ольга Федина.

    Дроны помогли выявить нарушения в вентиляционных системах в Шаховской

    Управляющая компания восстановит оголовки вентканалов и снабдит выходы зонтами. Разрушенное или отсутствующее оборудование смогли обнаружить в ходе осмотра по всем адресам.

    Квадрокоптер смог облегчить работу коммунальных служб, ведь для осмотра таких крыш необходимо специальное оборудование, подготовка и разрешение.

    Ольга Федина отметила, что нарушения, которые смог выявить дрон, часто приводят к нарастанию сосулек зимой, протечкам и другим последствиям.

    «Этот урок все должны усвоить и честно подготовить дома к следующему сезону», — подчеркнула она.

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