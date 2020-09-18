Дожди принесли московскому региону до 70% от месячной нормы осадков
На ВДНХ метеорологи зафиксировали 36 миллиметров осадков, сообщил сайт «Метеовести». На подмосковной территории больше всего их оказалось в Немчиновке — 46 миллиметров.
В последний будний день недели столичный регион испытает на себе влияние тыловой части североатлантического циклона. Вместе с дождевыми тучами в Москву и область придут холодные воздушные массы. Температурный фон будет ниже климатической нормы на два-три градуса.
В пятницу 18 сентября в столице ожидается облачность и кратковременные дожди. Температура не превысит +11…+13 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до +9…+14. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
На следующей неделе россиян ждет бабье лето. Столбики термометров покажут +20 градусов во всем Центральном федеральном округе. Обусловленное антициклоном потепление, по предварительным прогнозам, не продлится долго.