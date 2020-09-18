Россиянам пообещали бабье лето на следующей неделе

В центральной полосе России со следующего вторника снова потеплеет. Синоптики обещают жителям ЦФО наступление бабьего лета. За него можно поблагодарить антициклон.

В Центральном федеральном округе теплая погода придет на смену холодной во всех регионах, где стало зябко и дождливо. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В пятницу 18 сентября температура упадет на 10 градусов — до +11…+13. Перепад, по сравнению с предыдущими днями, будет ощутимый, хотя для сентября показатели нормальные.

«В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление», — пояснил он.

Теплее станет уже во вторник: столбики термометров покажут +15…+18. В следующие среду и четверг воздух прогреется до +20 градусов. Такая погода будет на всей территории ЦФО.

«Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой», — подчеркнул Вильфанд.

Радовать тепло россиян будет, предположительно, до четверга 24 сентября.