Россиянам пообещали бабье лето на следующей неделе
В Центральном федеральном округе теплая погода придет на смену холодной во всех регионах, где стало зябко и дождливо. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В пятницу 18 сентября температура упадет на 10 градусов — до +11…+13. Перепад, по сравнению с предыдущими днями, будет ощутимый, хотя для сентября показатели нормальные.
«В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление», — пояснил он.
Теплее станет уже во вторник: столбики термометров покажут +15…+18. В следующие среду и четверг воздух прогреется до +20 градусов. Такая погода будет на всей территории ЦФО.
«Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой», — подчеркнул Вильфанд.
Радовать тепло россиян будет, предположительно, до четверга 24 сентября.