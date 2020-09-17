Столичный регион накрыли ливневые дожди и сильный ветер. Только в Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Последствия непогоды оперативно ликвидируют городские службы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. […] Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП „Мосводосток“», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (20 мм), Северо-Западном (20 мм), Северном (17,7) и Зеленоградском (16 мм) административных округах. В общей сложности в Москве дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, из прогноза синоптиков следует, что неблагоприятная погода сохранится до конца суток. Кроме того, ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Приняты все необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, зданий, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

«Сильный ветер повалил 27 деревьев, в результате чего были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Непогода пришла не только в Москву, но и в Подмосковье. В Электростали порывами ветра вырвало с корнем несколько деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные рядом автомобили. На видеозаписи можно увидеть несколько сильно поврежденных машин и упавшие деревья.

Вечер четверга в столичном регионе выдался дождливым. Небо резко затянуло черными тучами — и начался сильный ливень. Он принес собой пробки и локальные разрушения.