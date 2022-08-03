Досуговый центр «Протон» реконструируют в Протвине в 2023 году

Поиск подрядчика для реконструкции культурно-досугового центра «Протон» в Протвине стартовал в Подмосковье. Закупку опубликовал комитет по конкурентной политике региона. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Закупка включила выполнение инженерных изысканий, подготовку проекта и документов, поставку оборудования и реконструкцию учреждения. Оно находится на улице Ленина, 8. Центр обновят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства из регионального и муниципального бюджетов. Преображение завершат в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье свыше 30 спортивных объектов. Среди них бассейны, стадионы, футбольные поля и крытые катки.