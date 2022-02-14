Доступность лекарств для жителей сел повысят в Подмосковье

В Московской области на сегодняшний день проживают 1,5 миллиона сельских жителей в шести тысячах населенных пунктов. Но не во всех из них есть аптеки. Поэтому на передний план сейчас выходит организация лекарственного обеспечения сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах, заявил заместитель главы регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

«Всего в Московской области с учетом проведенной переписи полтора миллиона сельских жителей в шести тысячах населенных пунктов. Отпуск льготных лекарств реализован в 309 аптечных пунктах, а розничный отпуск препаратов — в 12 тысячах аптек», — рассказал он на заседании правительства Московской области.

Сапанюк обратил внимание, что более пяти тысяч сельских населенных пунктов не имеют аптек с льготным отпуском лекарств, а в более чем тысяче сельских населенных пунктов вообще нет аптек.

«Поэтому наша задача — организовать лекарственное обеспечение сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах. Для решения этой задачи необходимо провести процедуру лицензирования фармацевтической деятельности в существующих ФАП», — уточнил замминистра.

По его словам, для этого необходимо, чтобы в таких пунктах были интернет, компьютеры, стеллажи для хранения медикаментов и холодильное оборудование. Сапанюк обратил внимание на пример Волоколамска, где для получения льготных лекарств жителям приходится проделывать путь до 37 километров до ближайшего аптечного пункта, отпускающего их по льготам, а для покупки лекарств в розничной сети этот путь может составлять до 21 километра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал своевременно выдавать льготные лекарства, в том числе жителям сел.

Вместе с тем все, что касается льготных лекарств, особенно в сельской местности, а это касается 15 тысяч человек, мы должны своевременно выдавать Андрей Воробьев.

Замминистра отметил, что для реализации этого проекта, помимо диджитализации ФАП, нужно провести лицензирование, зарегистрировать такие пункты в системе движения лекарственных препаратов и заключить договор с Мособлмедсервисом.