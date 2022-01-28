Пациентам в Подмосковье стали доставлять на дом лекарства от COVID-19

В России растет число заражений коронавирусом. Штамм «омикрон» одинаково активно распространяется среди молодежи, взрослых людей и пожилых. Чтобы не увеличивать число заболевших и помочь уже заразившимся пациентам как можно быстрее и легче перенести заболевание, в Подмосковье организовали доставку лекарств от COVID-19 на дом.

Ковидом болеют не только в больницах, но и дома. Один из симптомов — сильная слабость. Дойти до аптеки сложно, а еще есть риск заразить всех на своем пути. Поэтому все больше подмосковных поликлиник стали доставлять лекарства на дом. Их привезут домой в течение суток. Ни за препараты, ни за саму доставку платить не нужно — это бесплатная услуга. С 24 января такая услуга появилась в округах Балашиха, Домодедово, Пушкино, Подольск, Сергиев Посад, Чехов, Ступино и Раменское.

«Нам ежедневно присылают списки из Роспотребнадзора пациентов, у кого положительный мазок на коронавирус», — рассказала врач-терпавет из Люберец Екатерина Юркова.

Сначала врач созванивается с пациентом и уточняет, нужно ли привезти лекарства, после чего назначает лечение и формирует рецепты. А медсестра раскладывает нужные лекарства по пакетам. Все происходит в поликлинике.

«В каждый пакет дается такая инструкция, схема лечения чтобы пациент понимал, как и когда принимать препарат», — объяснила старшая медсестра Альфия Морозова.

Некоторые лекарства нужно хранить в холодильнике. Их упаковывают отдельно. В инструкции указано, как хранить препарат, но не все ее читают. А надпись на упаковке гораздо заметнее. Готовые пакеты пациентам передают курьеры: их отличительная черта — брендированный зеленый жилет. Сотрудники поделились — заразиться ковидом не боятся.

«Во-первых, я привит, это уже снимает с меня некоторую долю страха. Второе — я пользуюсь средствами индивидуальной защиты, а в-третьих, я делаю благое дело, что снимает с меня абсолютно весь страх», — заявил курьер Валерий Кузьмин.

Кроме того, сама по себе доставка бесконтактная. Пакет вешают на ручку двери, звонят в дверь и отходят на несколько метров.