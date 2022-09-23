Конференция по вопросам права в сфере ЖКХ завершилась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Конференция по вопросам права в сфере ЖКХ завершилась в Подмосковье

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Конференция «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» МинЖКХ завершилась в Подмосковье. На ней обсудили нормативно-правовое регулирование сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В завершение конференции участники посетили пленарное заседание, на котором обсудили вопросы права в сфере энергетики и ЖКХ. На нем глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин подвел итоги мероприятия и вручил благодарственные письма руководителям предприятий.

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«Мы обсудили достаточно важные вопросы в области развития энергетики и коммунального хозяйства Подмосковья. По итогам проведенных совещаний будет составлена резолюция, которая, я уверен, станет руководством по организации работы в сфере энергетики и ЖКХ не только нашего региона, но и всей России», — сообщил он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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