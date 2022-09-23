Конференция по вопросам права в сфере ЖКХ завершилась в Подмосковье | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 17:17

Конференция по вопросам права в сфере ЖКХ завершилась в Подмосковье

Читать 360tv в

Конференция «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» МинЖКХ завершилась в Подмосковье. На ней обсудили нормативно-правовое регулирование сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В завершение конференции участники посетили пленарное заседание, на котором обсудили вопросы права в сфере энергетики и ЖКХ. На нем глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин подвел итоги мероприятия и вручил благодарственные письма руководителям предприятий.

Реклама

«Мы обсудили достаточно важные вопросы в области развития энергетики и коммунального хозяйства Подмосковья.  По итогам проведенных совещаний будет составлена резолюция, которая, я уверен, станет руководством по организации работы в сфере энергетики и ЖКХ не только нашего региона, но и всей России», — сообщил он.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

ЖКХ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама