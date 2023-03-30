30 марта 2023, 14:11
Досрочная сдача ЕГЭ по физике и биологии завершилась в Подмосковье
Школьники из Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ по физике, биологии и письменную часть по иностранному языку. Экзамен написали 275 человек.
Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, для сдачи подготовили девять пунктов в Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске, Химках и Электростали.
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«Все пункты оборудованы по стандарту. Ребята смогут узнать результаты экзаменов: по физике и биологии — не позднее 13 апреля, а по иностранным языкам — не позднее 19 апреля», — добавила она.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.
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ЕГЭ
Школьники
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