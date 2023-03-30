Подмосковье 30 марта 2023, 14:11 Досрочная сдача ЕГЭ по физике и биологии завершилась в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Школьники из Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ по физике, биологии и письменную часть по иностранному языку. Экзамен написали 275 человек.

Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, для сдачи подготовили девять пунктов в Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске, Химках и Электростали.

Реклама

«Все пункты оборудованы по стандарту. Ребята смогут узнать результаты экзаменов: по физике и биологии — не позднее 13 апреля, а по иностранным языкам — не позднее 19 апреля», — добавила она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».