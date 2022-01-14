Дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за ухудшения погоды

«Желтый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы. Водителей призвали к осторожности за рулем и предупредили о метели, сильном налипании мокрого снега.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы.

Все дорожные службы готовы, в Подмосковье обеспечен круглосуточный мониторинг Алексей Гержик.

По его словам, в расчистке дорог от снега задействовали более 2,8 тысячи машин. Вместе с тем проезжие части обрабатывают ото льда.

В пятницу, 14 января, в Московской области прогнозируют понижение температуры до -3 градусов вечером. При этом жителей предупредили, что образуется налипание снега и возможны снежные заносы.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными.