«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Московской области

Ветер, снежные заносы и гололедица стали причинами продления «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«„Желтый“ — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Изначально предупреждение о ветре действовало до 21:00 14 января, а о гололедице — до 07:00 15 января. Теперь опасность гололедицы продлили до 01:00 16 января, метели и ветра с порывами до 18 метров — до 17:00 15 января.

Синоптики прогнозируют снег, заносы на дорогах в московском регионе до 21:00 пятницы.

Резкая перемена погоды ожидает жителей Москвы и Подмосковья, а также Центральной России. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 14 января московский регион ждет «барическое дно», то есть атмосферное давление упадет, температура понизится, а потом резко поднимется до нуля.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов заявил, что на Крещение в центральной части страны возможны скачки температуры от −20 до 0 градусов.