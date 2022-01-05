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    05 января 2022, 16:02

    Автомобилистам сообщили об ограничениях движения на М4 «Дон» по направлению из Тулы в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Автомобилистов, выезжающих из Тулы в Подмосковье, предупредили об ограничениях движения на М4 «Дон». На 217-м километре в Тульской области произошло массовое ДТП из-за снегопада, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

    Автомобилистам сообщили об ограничениях движения на М4 «Дон» по направлению из Тулы в Подмосковье

    Движение на участке ограничено, водителей попросили искать пути объезда и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

    ДТП произошло в Воловском районе Тульской области. Информации о количестве столкнувшихся автомобилей и числе пострадавших пока нет, сообщила ТСН.

    Ранее стало известно, что автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Санкт-Петербургом.