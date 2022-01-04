МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье

Экстренное предупреждение объявило на 5 января из-за метели ГУ МЧС России по Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок и оставить автомобиль вдали от шатких конструкций и деревьев.

Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду, а обильный снегопад способен вызвать снежные заторы. Также граждан предупредили о возможных перебоях с электричеством.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram сообщил, что в столице температура опустится на два-три градуса ниже нормы.

«Сугробы вырастут с 26 до 30 сантиметров. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию», — написал синоптик.