Дорожные схемы изменят в 150 проблемных местах Подмосковья для сокращения пробок

До конца года схемы дорожного движения улучшат еще в 150 местах Подмосковья. Это сделают с учетом мнений жителей. Они оставляют предложения на «Доброделе»: для этого создали опрос, который продлится до 30 июня. Работы идут по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, так называемые глупые пробки ликвидируют с учетом мнений жителей.

Участники опроса указали уже на 450 мест, где часто возникают заторы на областных дорогах. Из них 300 требуют капитальных мероприятий, а 150 можно оперативно привести в порядок уже к концу года.

В 150 местах уже в течение этого года выполнят оперативные мероприятия: перенастроят или заменят светофоры, разработают новые схемы движения, выполнят обустройство поворотных карманов Алексей Гержик.

Он отметил, что это коснется более 20 городских округов. Среди них, например, Химки, Мытищи, Красногорск и не только.

Места устранения пробок выявляют благодаря опросу, который проходит до 30 июня на портале «Добродел».