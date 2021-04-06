Светодиоды, новые тротуары и ремонт светофоров повысят безопасность на дорогах Подмосковья

За год подсветкой оснастят около 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье. Светодиодные маячки, новые тротуары, ремонт светофоров снизят возможные угрозы на проезжей части. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Комплексная работа позволит не допускать повторных случаев ДТП в конкретных местах, устранит точки концентрации аварий.

Для этого к концу года в Московской области построят еще 260 километров тротуаров, а на 400 пешеходных переходах сделают светодиодные маячки.

Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, на 1,5 тысячи пешеходных переходов появится направленная подсветка.

Проведут и ремонт, модернизацию светофоров, в том числе в рамках ликвидации пробок Алексей Гержик.

Сами светодиодные маячки предназначены для привлечения внимания водителей. Точечные вспышки обозначат переходы преимущественно в лесных массивах, тем самым они повысят безопасность пешеходов.

Также за год в Московской области обустроят 35 остановок для комфортного ожидания транспорта. На региональных дорогах установят пять тысяч знаков направления поворота, свыше 30 километров ограждений и 300 «лежачих полицейских».