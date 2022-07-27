Дорогу к СНТ «Чайка» в Дубне отремонтируют

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще две госзакупки за неделю. Это сопровождение программного обеспечения и капитальный ремонт дороги.

Закупки появились в Единой информационной системе. Первая из них — сопровождение программного обеспечения системы «Поликлиника» и ее развитие. Вторая — капитальный ремонт дороги, ведущей к СНТ «Чайка» в Дубне.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье выполнило годовой план ремонта дорог на половину.