04 ноября 2020, 13:20
Дороги у 40 больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье
Ремонт территорий возле 40 больниц и поликлиник завершили в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«В Подмосковье отремонтировали 40 территорий медицинских учреждений. Всего уложено более 138 тысяч квадратных метров нового покрытия», — уточнили в ведомстве.
Ремонт дорог завершен у медучреждений в Дмитрове, Шаховской, Серпухове, Рошале, Одинцове, Королеве, Рузе, Дзержинском, Павловском Посаде, Фрязине, Ступине, и Лосино-Петровском.
Специалисты произвели работы не только на территориях больниц и поликлиник, но и отремонтировали подъездные дороги, а также покрытие вертолетных площадок.
Всего в Московской области за сезон 2020 года отремонтировали порядка двух тысяч километров дорожного полотна. Ежегодно треть программы ремонта подмосковных дорог формируется по итогам голосования жителей.