Дороги у 40 больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье

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«В Подмосковье отремонтировали 40 территорий медицинских учреждений. Всего уложено более 138 тысяч квадратных метров нового покрытия», — уточнили в ведомстве.

Ремонт дорог завершен у медучреждений в Дмитрове, Шаховской, Серпухове, Рошале, Одинцове, Королеве, Рузе, Дзержинском, Павловском Посаде, Фрязине, Ступине, и Лосино-Петровском.

Специалисты произвели работы не только на территориях больниц и поликлиник, но и отремонтировали подъездные дороги, а также покрытие вертолетных площадок.

Всего в Московской области за сезон 2020 года отремонтировали порядка двух тысяч километров дорожного полотна. Ежегодно треть программы ремонта подмосковных дорог формируется по итогам голосования жителей.