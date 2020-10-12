Качество отремонтированных дорог проверят в Подмосковье

За сезон в Московской области должны были отремонтировать две тысячи километров дорожного полотна. Сейчас работа завершена уже на 99% — ее качество проверяют специалисты.

Главный специалист отдела контроля качества областной производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» Сергей Кузенков рассказал «Российской газете», как проходит проверка качества уложенного асфальта. Для этого используют специальные прибор — керноотборник. Он вырезает из уложенного дорожного покрытия небольшой кусок, который затем исследуют.

Проверку проходит дорога Старого Дмитровского шоссе, которая проходит через деревню Шолохово в Мытищах. Речь идет о дублере федеральной Дмитровки, по которой автомобилисты часто объезжают пробки. Разбитую дорогу починили в рамках программы ремонта благодаря местным жителям — они устроили голосование на портале «Добродел».

«Ежегодно треть программы ремонта подмосковных дорог формируется по итогам голосования жителей, за три года благодаря активной позиции граждан отремонтировано 1,5 тысячи дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

После того, как керноотборник вырезал кусок асфальта, его измеряют линейкой. Затем Кузенков начинает проводить другие исследования — он достает дорожную рейку, чтобы проверить ровность укладки, а также прибор для измерения сцепления резины с асфальтом. Если приборы покажут, что асфальт тонкий, скользкий или идет волнами, весь участок признают браком. Тогда подрядчикам придется полностью его переделать.

Однако даже после этих тестов асфальт еще не принимают. Для окончательного вердикта образец отправят в лабораторию, где специалисты проведут ряд сложных тестов. Покрытие сперва расплавят почти до жидкого состояния, а затем заморозят. Это нужно, чтобы выяснить, как температуры отразятся на плотности асфальта. Она не должна меняться, в противном случае дорога не переживет зиму или лето.

У специалистов «Лабрадора» в 2020 году появился новый асфальтоанализатор. С его помощью можно разложить асфальтобетонную смесь на каменную и вяжущую составляющие. Это дает возможность точно выяснить, какие ингредиенты в покрытие положили достаточно, а каких — слишком мало.