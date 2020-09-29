Более 413 тысяч ям устранили на подмосковных дорогах с начала года

В Подмосковье продолжаются работы по ремонту дорог. С начала года в регионе устранили более 413 тысяч ям. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорожные службы ликвидировали свыше 413 тысяч ям, в прошлом году за такой же период устранили порядка 321 тысячи ям.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значения устранено более 413 тысяч ям, в том числе порядка 113 тысяч на муниципальных и свыше 300 тысяч на региональных», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что в 28 городских округах уже устранили все ямы на муниципальных дорогах, зарегистрированные в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ямочный ремонт закончили в Химках, там устранили более восьми тысяч ям. В Сергиевом Посаде ликвидировали более четырех тысяч ям. В Богородском округе — свыше 3,7 тысячи ям, в Солнечногорске — более двух тысяч ям.

Работы еще идут на муниципальной сети в 30 округах.