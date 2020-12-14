Свыше 23 тысяч километров дорог Подмосковья очистили и обработали ото льда за сутки

За сутки в Подмосковье очистили и обработали ото льда 23,6 тысячи километров дорог. Особый акцент сделали на спусках, подъемах, поворотах и участках с высокой интенсивностью движения.

Наибольшее внимание специалисты уделили и всем подъездам к социальным объектам. Всего со снегом и грязью боролись 882 работника и 784 машины. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольшее количество осадков выпало на западе, севере и северо-западе. В связи с прогнозами дорожные службы переведены в режим повышенной готовности Алексей Гержик.

Сегодня после 21:00 ожидается «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение продлится до утра. Из-за этого жителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать правила движения.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что водителям важно избегать резких действий, держать дистанцию и не превышать скорость.