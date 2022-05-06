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    06 мая 2022, 11:50

    Дороги к мемориалам отремонтировали ко Дню Победы в 59 округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Свыше 400 дорог к мемориалам привели в порядок ко Дню Победы в Подмосковье. Их отремонтировали в 59 городских округах. Это подъездные пути и центральные дороги.

    Дороги к мемориалам отремонтировали ко Дню Победы в 59 округах Подмосковья | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что ремонт коснулся дорог, ведущих к 423 знаковым местам.

    Дорожные службы устранили дефекты на улицах и подъездных путях, где пройдут основные праздничные мероприятия

    Алексей Гержик.

    Он уточнил, что в ремонте задействовали 2,2 тысячи рабочих и более 1,1 тысячи машин.

    Они устранили ямы, улучшили состояние бортовых камней и остановок, помыли и покрасили дорожные знаки.

    Вместе с тем восстановили разметку пешеходных переходов, выполнили уборку на тротуарах. Преимущественно коснулось это Раменского округа, Луховиц, Люберец и Чехова.

    Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

    Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год — этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.