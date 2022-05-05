Связанные с Великой Отечественной войной дороги отремонтируют в Подмосковье

Дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, отремонтируют еще в шести округах Подмосковья к концу года. Об этом сообщили в Минтрансе.

За сезон в порядок приведут дороги Волоколамска, Можайска, Каширы, Раменского, Подольска и Солнечногорска. Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В течение ремонтного сезона в шести округах Подмосковья отремонтируют 12 километров региональных дорог, связанных с событиями войны Алексей Гержик.

По его словам, проезд станет комфортнее более чем для 500 тысяч жителей Московской области.

В Кашире обновят одну из центральных улиц — Гвардейскую. В Волоколамске ремонт коснется дороги Львово — Васильевское.

В Можайске покрытие заменят на улице 20 Января — от улицы Мира до кругового движения. В Подольске отремонтируют еще два километра улицы Победы — на участке от улицы Ленина до улицы Суворова.

В Раменском округе ремонт проведут на участке от улицы Десантной до улицы Новой. В Солнечногорске — на дороге Горетовка — Общественник, от Пятницкого шоссе до деревни Общественник.

Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.