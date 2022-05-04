Более 70 мемориалов Вечного огня проверили и отремонтировали в Подмосковье

Сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориалов «Вечный огонь», расположенных в Подмосковье. В преддверии годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне проверили работу 71 мемориала.

К выполнению работ на мемориалах были привлечены не менее трех специалистов высшего разряда. Газовики проверяли состояние газопровода на предмет утечек, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к «Вечному огню». Кроме того, провели регулировку высоты пламени, очистку горелок и охранных зон мемориалов от загрязнений, отрегулировали процесс сжигания газа.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о том, что компания гордится почетной обязанностью проводить техобслуживание «Вечного огня» в преддверии годовщины Дня Победы.

«Эта традиция очень важна для газовиков: так мы помогаем сохранять историческую память на территории родного Подмосковья», — подчеркнул Баранов.