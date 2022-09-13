Дополнительные турникеты установили на трех станциях в Подмосковье | 360°

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13 сентября 2022, 17:27

Дополнительные турникеты установили на трех станциях в Подмосковье

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Центральная пригородная пассажирская компания готовит инфраструктуру к запуску МЦД-3. Так, на станциях панки, Отдыха и Раменское установили дополнительные турникеты.

Всего ЦППК установили 23 новые конструкции. Из них семь — на станции Панки, шесть — на станции Отдых и десять — на Раменском. На последней также построили новый павильон на четыре прохода.

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Благодаря турникетам пропускная способность станций Панки и Отдыха выросла до 240 человек в минуту, а Раменского — до 540.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М-12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

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