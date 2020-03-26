Дополнительные инфекционные палаты с аппаратами ИВЛ откроют в разных городах Подмосковья

В подмосковных больницах достаточно мест, чтобы госпитализировать большое количество пациентов с новым типом коронавирусной инфекции. Губернатор Андрей Воробьев заверил, что коек хватит на всех пациентов области, никто не будет лежать в коридорах.

Андрей Воробьев рассказывает о борьбе с коронавирусом в эфире телеканала «360»

Сейчас в регионе почти 500 свободных мест в инфекционных отделениях больниц — по состоянию на 23 марта не занято 476 коек. Кроме того, в Звенигороде в ближайшее время откроется еще два новых корпуса, а значит, появятся дополнительные 460 мест для пациентов с инфекцией. Андрей Воробьев подчеркнул, что 35 из них будут реанимационными — их оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам губернатора, новые корпуса заработают уже в начале апреля.

«Самый сложный момент — достать аппараты ИВЛ в необходимом количестве. Всего у нас 1,2 тысячи ИВЛ в работе сейчас, но мы не можем взять ИВЛ и оголить другие участки — нужно дополнительно 1,2 тысячи. Мы уже 550 ИВЛ купили, нам нужно еще добрать 700, чтобы быть оснащенными по полной программе. Сейчас, слава богу, у нас нет тяжелобольных», — пояснил губернатор.

Больница в Звенигороде, два корпуса которой ремонтируют для людей с подозрением на коронавирус

Однако Московская область готова к тому, что ситуация с распространением инфекции начнет развиваться быстро, как в Китае или Италии. Чтобы система здравоохранения смогла справиться с таким количеством пациентов с коронавирусом, сейчас максимально быстро меняется работа медицинских учреждений.

«Сегодня проводили селектор, собрали всех врачей, чтобы убедиться, что все наши инфекционные отделения (их 50) готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме, Солнечногорске. Это отдельно стоящие здания, мы их оперативно ремонтируем, чтобы оборудовать палаты», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев на селектора с врачами Подмосковья. Источник фото: телеканал «360»

Ключевое сейчас — завершить преобразования эти, ремонты и оснастить их необходимым оборудованием Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что Московская область не в праве допустить повторения ситуации в Италии, когда на всех заболевших не хватило мест и их просто положили на пол в коридорах.