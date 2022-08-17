Дополнительные электрички выделили для гостей форума «Армия-2022» в Кубинке

Центральная пригородная пассажирская компания выделила для гостей форума «Армия-2022» дополнительные электрички. Они довезут желающих до Кубинки — места проведения мероприятия.

Две дополнительные электрички проследуют 19 августа от Москвы до станции Кубинка-1. Маршруты еще двух, едущих от Одинцова, продлят.

В выходные, 20 и 21 августа, 17 дополнительных электричек отвезут гостей на форум. Это девять экспрессов, едущих через Москву, Кубинку-1, Можайск, Одинцово и на участке Одинцово — Лобня. Еще восемь пойдут из Москвы до Дорохова и Голицына. Также 20 и 21 августа до этих станций продлят маршруты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии форума «Армия-2022». Он продлится в Кубинке до 21 августа.