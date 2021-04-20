«Добро всегда возвращается»: 9 литров донорской крови собрали за три часа в Лосино-Петровском

Жители Лосино-Петровского приняли участие в акции по сдаче донорской крови. Для этого в округе работала выездная бригада медиков. За три часа собрали около девяти литров.

Источник фото: телеканал «360»

В маленькую поликлинику трансформировали зал социальной защиты населения. Обустроили регистратуру, приемную врача и процедурный кабинет. Это сделали временно, чтобы жители смогли стать донорами.

На месте работала выездная бригада из Московской областной станции переливания крови. Среди тех, кто стал донором, была и заместитель главы городского округа Вера Алексеева.

«Я хочу приносить пользу людям. Надеюсь, что моя кровь кому-то поможет и спасет жизнь», — рассказала она.

Но донорами смогли стать не все желающие, поскольку есть и противопоказания.

Источник фото: телеканал «360»

«Среди основных противопоказаний, например, прием разных препаратов. Еще необходимо, чтобы у человека было в норме артериальное давление. Ограничений достаточно много. Все решается индивидуально», — подчеркнул врач-трансфузиолог Никита Митькин.

Донорская кровь нужна ежедневно. Помощь требуется людям с тяжелыми травмами и патологиями, пострадавшим в авариях, людям с онкологическими заболеваниями, а также, например, во время сложных операций.

Вместе с жителями донорскую кровь сдал и глава городского округа Иван Курданин.

Всегда важно делать добрые дела. И если мы можем чем-то помочь, сдав свою кровь, то это очень хорошо. Если делаешь добрые дела, то добро всегда возвращается Иван Курданин.

За три часа работы выездной бригады кровь сдали здесь более 20 человек, а это около девяти литров крови.