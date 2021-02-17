Свыше 47 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови в 2020 году

В 2020 году донорами крови и ее компонентов в Московской области стали более 47 тысяч человек. Всего за прошлый год учреждения Подмосковья заготовили более 64 тонн донорской крови.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний к донорству.

«На Московской областной станции переливания крови мы ежедневно принимаем наших дорогих доноров для сдачи крови и ее компонентов. Помимо этого, нами регулярно проводятся выездные Дни донора в различных организациях, образовательных учреждениях и на предприятиях», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В Красногорске с 15 по 17 февраля прошел традиционный Донорский марафон. Донорами стали 157 человек, всего удалось заготовить более 70 литров крови. Сотрудники региональных министерств и ведомств ежегодно поддерживают донорское движение и сдают кровь для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Московская областная станция переливания крови (г. Москва, ул. Металлургов, 37А) принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.