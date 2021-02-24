Почетными донорами России стали более 450 жителей Подмосковья за год

В прошлом году свыше 450 жителей Подмосковья стали почетными донорами России. Это больше, чем прежде, несмотря на сложности, вызванные пандемией.

Почетное звание присвоили 458 жителям Подмосковья, отметила главврач областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты. Вместе с этим растет число почетных доноров Мария Аппалуп.

Почетное звание дают, если человек не менее 40 раз безвозмездно сдал цельную кровь или свыше 60 раз — плазму.

«Чтобы стать почетным донором, необходимо быть стремящимся и очень дисциплинированным человеком», — поделилась Мария Аппалуп.

Сегодня почетные доноры России и Советского Союза, живущие в Подмосковье, получают льготы. Например, бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте.

А также они имеют право на медицинскую помощь вне очереди, льготные путевки в санатории, ежегодную денежную выплату и не только.