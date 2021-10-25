Дома в Съянове-2 подключили к котельной в режиме ЧС

В Съянове-2 Серпуховского округа из-за устаревшей котельной часть домов осталась без отопления. Городская администрация обратилась за помощью в «Газпром теплоэнерго», в компании отреагировали сразу же.

Еще прошлой зимой котельная в Съянове-2 эксплуатировалась в режиме ЧС дочерней компанией «Газпром теплоэнерго», затем была возвращена муниципалитету. Осенью 2021 года компания вновь пришла на помощь.

«21 сентября мы приступили к оказанию услуг по техническому обслуживанию. И в этот же день мы подали отопление и горячее водоснабжение для жителей многоквартирных домов, которые здесь находятся, в этом городке. Стоимость услуг не меняется, в тарифной зоне в городском округе у нас единый тариф. В данных городках в настоящее время пока тариф не применяется, поскольку мы в режиме ЧС зашли на оказание услуг теплоснабжения», — рассказал заместитель генерального директора — директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго» Московской области Павел Макаров.

После отопительного сезона-2021/2022 в котельной заменят оборудование на современное модульное.

«К окончанию отопительного сезона котельная перейдет опять в муниципалитет. И мы планируем в течение следующего отопительного периода к будущему сезону решить вопрос с обустройством современной блочно-модульной котельной», — отметил первый заместитель главы администрации г. о. Серпухов Олег Сотник.

Помочь с реконструкцией коммунальной инфраструктуры региона сможет государственно-частное партнерство. В столичном регионе уже действует несколько концессионных соглашений. В частности, «Газпром теплоэнерго Московская область» проводит реконструкцию объектов в Серпуховском и Пушкинском округах. В планах — сотрудничество с Клином, Воскресенском, Сергиевым Посадом и Солнечногорском.