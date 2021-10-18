Капитальный ремонт теплосетей завершат в бывших военных городках Балашихи в октябре

В бывших военных городках Балашихи заканчивают капитальный ремонт теплосетей. Обновление коснулось микрорайонов Заря и Северный. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров во время рабочей поездки.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Замену инженерных сетей производят по губернаторской программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков.

«На протяжении уже нескольких лет по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева мы делаем все, чтобы привести в порядок всю инфраструктуру бывших военных городков Заря и Северный. Одно из главных направлений, которым мы системно занимаемся, — это восстановление инженерной инфраструктуры, реконструкция тепловых сетей, в первую очередь магистральных», — рассказал Юров.

Он уточнил, что работы в обоих микрорайонах почти закончены. В Заре отопление по новой системе запустят до конца текущей недели.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Юров отметил, что сильная изношенность труб в бывших военных городках до начала ремонта приводила к частым авариям. Благодаря обновлению эта проблема решится.

В микрорайонах Заря и Северный заменили порядка 70% трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. На проект выделили свыше 300 миллионов рублей: 220 миллионов ушло на работы в Заре, порядка 100 миллионов — в Северном.