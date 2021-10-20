Отопление улучшили в домах еще более 2 миллионов жителей Подмосковья за семь лет

Еще 302 новые котельные построили в Подмосковье за семь лет. Это позволило улучшить качество отопления в домах более чем 2,2 миллиона жителей.

Это подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. По его словам, количество котельных увеличили на 12,5%.

Семь лет назад их было около 2,28 тысячи, а сейчас более 2,69 тысячи.

Для модернизации системы теплоснабжения правительство Московской области активно привлекает частных инвесторов Евгений Хромушин.

Речь идет о концессионных соглашениях по строительству и модернизации котельных. Сейчас таких в регионе реализуют 11.

«В результате принципиально новое качество и надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения получат более 1,24 миллиона жителей», — уточнил Хромушин.

К концу года объем инвестиций в теплоэнергетику Московской области по концессиям достигнет 100 миллиардов рублей.

Вице-губернатор сообщил, что до 2023 года построят и улучшат еще 32 котельные.