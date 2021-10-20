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    20 октября 2021, 16:39

    Отопление улучшили в домах еще более 2 миллионов жителей Подмосковья за семь лет

    Вице-губернатор Подмосковья Хромушин: новые котельные улучшили отопление для 2,2 миллиона жителей за семь лет

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 302 новые котельные построили в Подмосковье за семь лет. Это позволило улучшить качество отопления в домах более чем 2,2 миллиона жителей.

    Отопление улучшили в домах еще более 2 миллионов жителей Подмосковья за семь лет

    Это подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. По его словам, количество котельных увеличили на 12,5%.

    Семь лет назад их было около 2,28 тысячи, а сейчас более 2,69 тысячи.

    Для модернизации системы теплоснабжения правительство Московской области активно привлекает частных инвесторов

    Евгений Хромушин.

    Речь идет о концессионных соглашениях по строительству и модернизации котельных. Сейчас таких в регионе реализуют 11.

    «В результате принципиально новое качество и надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения получат более 1,24 миллиона жителей», — уточнил Хромушин.

    К концу года объем инвестиций в теплоэнергетику Московской области по концессиям достигнет 100 миллиардов рублей.

    Вице-губернатор сообщил, что до 2023 года построят и улучшат еще 32 котельные.