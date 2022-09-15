Дома Подмосковья продолжат готовить к отопительному сезону | 360°

Все новости

Общество

15 сентября 2022, 18:34

Стилист назвал самые модные оттенки волос этой осенью

Здоровье

15 сентября 2022, 18:32

Пациентам с болезнями сердца разрешили заниматься спортом

Реклама

Мир

15 сентября 2022, 18:30

Власти Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:25

Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье

Мир

15 сентября 2022, 18:23

Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США

Власть

15 сентября 2022, 18:06

Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Спецоперация

15 сентября 2022, 18:04

Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:03

Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:01

Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:17

Дома Подмосковья продолжат готовить к отопительному сезону

Читать 360tv в

Совещание по вопросам готовности домов к отопительному сезону прошло в Наро-Фоминске. Представители Госжилинспекции поручили предоставить паспорта готовности домов и устранить найденные нарушения, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Больше всего нарушений в паспортах готовности домов инспекторы выявили в Рузе и Наро-Фоминске. Это 74 и 76% объектов. При этом Руза стала одним из самых проблемных округов по восстановлению в домах температурно-влажностного режима.

Реклама

«Сегодня официально завершается период подготовки к отопительному сезону-2022/2023. При этом работа продолжается, УК должны устранить все выявленные нарушения и довести до ума каждый многоквартирный дом», — сказала Ольга Федина.

Реклама

В ведомстве отметили, что в зимний период важно, чтобы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работали сообща и были готовы реагировать на непредвиденные ситуации. Все проблемные места должны быть под контролем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

Наро-Фоминск

Госжилинспекция Подмосковья

Ремонтные работы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама