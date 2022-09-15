Дома Подмосковья продолжат готовить к отопительному сезону | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Дома Подмосковья продолжат готовить к отопительному сезону

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Совещание по вопросам готовности домов к отопительному сезону прошло в Наро-Фоминске. Представители Госжилинспекции поручили предоставить паспорта готовности домов и устранить найденные нарушения, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Больше всего нарушений в паспортах готовности домов инспекторы выявили в Рузе и Наро-Фоминске. Это 74 и 76% объектов. При этом Руза стала одним из самых проблемных округов по восстановлению в домах температурно-влажностного режима.

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«Сегодня официально завершается период подготовки к отопительному сезону-2022/2023. При этом работа продолжается, УК должны устранить все выявленные нарушения и довести до ума каждый многоквартирный дом», — сказала Ольга Федина.

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В ведомстве отметили, что в зимний период важно, чтобы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работали сообща и были готовы реагировать на непредвиденные ситуации. Все проблемные места должны быть под контролем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

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