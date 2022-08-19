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    19 августа 2022, 16:55

    Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в 7 городских округах Подмосковья

    Александра Перепечаева

    Жителей аварийных домов продолжают переселять в Подмосковье. Для них к 2023 году построят новое жилье в семи городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.

    Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в 7 городских округах Подмосковья

    Дома для переселенцев появятся в следующих местах:

    • Пущино, микрорайон «Д»;
    • Подольск, улица Плещеевская;
    • Пушкино, улица Октябрьская;
    • Талдомский округ, рабочий поселок Вербилки, улица Заводская;
    • Орехово-Зуевский округ, город Ликино-Дулево, улица Октябрьская;
    • Сергиево-Посадский округ, город Краснозаводск, улица Строителей;
    • Шатура, город Рошаль и поселок Радовицкий.

    В новые дома переедут 1816 человек. Они покинут 707 аварийных помещений.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об экономических успехах Подмосковья. Он рассказал о факторах, которые на него повлияли.