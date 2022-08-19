Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в 7 городских округах Подмосковья

Жителей аварийных домов продолжают переселять в Подмосковье. Для них к 2023 году построят новое жилье в семи городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.

Дома для переселенцев появятся в следующих местах:

Пущино, микрорайон «Д»;

Подольск, улица Плещеевская;

Пушкино, улица Октябрьская;

Талдомский округ, рабочий поселок Вербилки, улица Заводская;

Орехово-Зуевский округ, город Ликино-Дулево, улица Октябрьская;

Сергиево-Посадский округ, город Краснозаводск, улица Строителей;

Шатура, город Рошаль и поселок Радовицкий.

В новые дома переедут 1816 человек. Они покинут 707 аварийных помещений.

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