19 августа 2022, 16:55
Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в 7 городских округах Подмосковья
Жителей аварийных домов продолжают переселять в Подмосковье. Для них к 2023 году построят новое жилье в семи городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.
Дома для переселенцев появятся в следующих местах:
- Пущино, микрорайон «Д»;
- Подольск, улица Плещеевская;
- Пушкино, улица Октябрьская;
- Талдомский округ, рабочий поселок Вербилки, улица Заводская;
- Орехово-Зуевский округ, город Ликино-Дулево, улица Октябрьская;
- Сергиево-Посадский округ, город Краснозаводск, улица Строителей;
- Шатура, город Рошаль и поселок Радовицкий.
В новые дома переедут 1816 человек. Они покинут 707 аварийных помещений.
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