Подмосковье 23 мая 2023, 09:34 Дом конструктора Королева отреставрируют в Подмосковье Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Подмосковья одобрило проведение реставрации дома, где жил главный конструктор космической техники Сергей Королев. Он находится на улице Карла Либкнехта в Королеве.

Дом был построен в 1930 году, ученый жил там с 1946 по 1957 год. Это один из немногих сохранившихся примеров жилой застройки в стиле конструктивизм, созданных в период становления округа.

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Рабочие восстановят фасад, крышу, чердак и помещения, а также приспособят здание для современного использования. Дом получил статус объекта культурного наследия в 2021 году.

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