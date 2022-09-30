Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре в 2023 году | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре в 2023 году

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Дом для расселения из аварийного жилья построят в Пятом микрорайоне в Шатуре в 2023 году. Подрядчика для строительства уже нашли, сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Проектировать и строить здание будет ООО «Стройкомплекс», рассказали в министерстве. В доме смогут поселиться 310 человек, которые переедут из 132 аварийных помещений.

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Аварийные дома, получившие такой статус до 2017 года, планируют полностью расселить до конца 2023 года. Для этого построят 30 зданий в 14 городских округах.

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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

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