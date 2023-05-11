Подмосковье 11 мая 2023, 15:00 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят на улице Полосухина в Можайске

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Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершится на улице Полосухина в Можайске в декабре 2023 года. Туда сможет переехать 61 семья.

Как рассказали в Минстройкомплекса, сейчас рабочие приступили к возведению первого этажа здания. В новые квартиры смогут переехать 148 человек из деревень Шохово, Настасьино, поселков Колычево и Уваровка, а также с улиц Ватутина, Спортивная и Вокзальная. Общая площадь расселения превысит 2,6 тысячи квадратных метров.

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Программа расселения ветхих домов, получивших этот статус до 1 января 2017 года, завершится досрочно до конца 2023-го.

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