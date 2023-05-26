Подмосковье 26 мая 2023, 17:27 Дом для переселенцев из аварийного жилья построят на улице Химиков в Рошале в 2023 году фото минстроя мо

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Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершается в Шатуре. Новостройка появится на улице Химиков в Рошале. В ней получат квартиры 62 семьи.

Как рассказали в Минстрое, сейчас на объекте ведут отделочные работы и благоустройство территории.

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«Всего планируется расселить 62 аварийных жилых помещения общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В семиэтажную новостройку переедут 153 человека», — добавили в министерстве.

Новые квартиры получат жители 12 аварийных домов Рошаля на улицах Октябрьской, Урицкого, Энгельса и Интернациональной.

Завершить переселение жителей планируют до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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