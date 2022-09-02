Подмосковье 02 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Должники за отопление в Подмосковье вернули свыше 100 миллионов рублей в июле

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Долги за тепло в июле вернули 814 юридических лиц из Подмосковья. Они выплатили «Газпром теплоэнерго МО» 105 миллионов рублей. Еще 22,6 миллиона организация получила от 12 тысяч жителей области.

Как рассказали в Минэнергетики региона, объем собираемости платежей за месяц вырос на 1,3%. При этом просроченная задолженность снижается ежемесячно.

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Специалисты компании регулярно сообщают должникам о необходимости вернуть средства и выясняют причины неуплаты. В августе информацию довели до девяти тысяч человек. Как отметил глава министерства Александр Самарин, при наличии долга пользователю могут не дать субсидии и другие меры поддержки, а информацию могут направить в бюро кредитных историй.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это регион получил льготный кредит.

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