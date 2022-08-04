Дольщиков ЖК «Высоково» в Электростали восстановят в правах

Заключении о соответствии получил дом № 4 в ЖК «Высоково» в Электростали. Благодаря этом в правах восстановят 446 участников долевого строительства.

Дольщики должны были получить квартиры еще в октябре 2020 года, но из-за финансовых проблем застройщика этого не произошло. Сроки перенесли на третий квартал 2022 года. Как сообщил глава Госстройнадзора области Артур Гарибян, дом получил заключении о соответствии и теперь доживается разрешения на ввод в эксплуатацию. По его словам, ведомство ежедневно контролировало стройку.

«Все эти меры значительно повлияли на ускорение темпов строительства. Права 446 дольщиков будут восстановлены», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило темпы строительства на 50% с начала этого года.