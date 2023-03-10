Подмосковье 10 марта 2023, 17:00 Дольщики ЖК «Народный» в Подольске получили ключи от квартир

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Дольщики жилого комплекса «Народный» в Подольске получили ключи от квартир. Они ждали этого события семь лет. В новое жилье переедут 296 семей.

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Ключи дольщикам вручили секретарь местного отделения «Единой Россия» и глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков. Это стало возможным благодаря содействию Фонда развития территорий и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

За год в доме появились лифты, инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку и благоустройство. Все собственники получат ключи от квартир до конца марта.

«В очереди на сдачу жилой комплекс „Дом на Серпуховской“, многоквартирный дом №15, корпус 1 на Пионерской улице и дом №54 на улице Ватутина. Напомню, что еще в начале 2022 года городской округ Подольск был в лидерах по количеству недостроенных объектов», — сказал глава округа Дмитрий Жариков.

Он добавил, что проблему недостроев полностью решат в Подольске до конца года при содействии Фонда развития территорий, правительства Подмосковья и Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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