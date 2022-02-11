Дольщики ЖК «Березки» в Солнечногорске получат денежные компенсации

Дольщики жилого комплекса «Березки» в Солнечногорске вместо жилья получат денежные компенсации. Шесть лет назад там должны были появиться первые новоселы, но застройщик обанкротился.

Жилой комплекс начали возводить в 2013 году. Дольщики до сих пор не получили свои квартиры, но скоро в этой истории поставят финальную точку.

Фонд защиты прав участников долевого строительства всем, кто заплатил и не получил здесь жилье, вернет деньги.

Глава округа Виктор Родионов сообщил, что в Солнечногорске девять проблемных объектов, но почти по всем есть решения. Одни дольщики получат компенсации, другие — достроенные квартиры.

По каждому случаю у нас есть план того, как мы будем помогать жителям. Задачу восстановить права людей и разобраться с долгостроями к 2023 году поставил президент Виктор Родионов

На решение проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье осталось всего два года. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева вопрос должны полностью закрыть к 2023-му.

О выплатах в «Березках»

Дольщики получат ровно столько, сколько заплатили. Ездить никуда не нужно — подать заявку можно онлайн.

Восемь из 33 дольщиков уже сделали это. После завершения формальностей монолитная коробка станет собственностью фонда.

«Достраивать дом уже не будут. Далее фонд примет решение, поскольку это будет его собственность, реализовывать ли там возможность строительства на данном земельном участке, но, скорее, его демонтируют», — объяснил начальник Управления архитектуры и градостроительства округа Сергей Чапурин.

Он добавил, что, даже если примут решение о строительстве нового дома на этом участке, его возведут с нуля.

Долгострой «Березки» стал печальной историей не для всех. Две многоэтажки с помощью инвесторов все же ввели — их достроили на 93 и 95%. Работы по ним завершил уже другой застройщик, и в прошлом году владельцы квартир получили ключи.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.