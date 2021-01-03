Все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи до конца 2023 года

Почти 20 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получат в этом году ключи от своих квартир. К концу 2023 года проблемных строек в регионе не останется вовсе. Подробности — в материале «360».

За прошлый год долгожданное жилье появилось примерно у 19 тысяч человек, которые вкладывались в неудачные стройки. В 2021-м темп по выведению домов из статуса недостроев решено не снижать. В первой половине года помогут дольщикам Фирсановки и ЖК «Покровский» в Сергиево-Посадском округе. Разумеется, это не полный список.

«Напомню, что механизмы решения — привлечение инвесторов, то есть внебюджетные средства с привлечением средств бюджета Московской области и федерального бюджета через фонд РФ и через наш фонд, который был создан», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

За восемь лет помогли почти 70 тысячам обманутых дольщиков. С такими темпами про понятие «обманутый дольщик» скоро можно будет совершенно забыть.

Фонд, который помогает в достраивании проблемных домов, контролирует правительство России. Как правило, проблем с передачей долгостроя от частника фонду не возникает — необходимо только время.

«Программа, которая будет реализована через регион фонд, представляет из себя порядка 433 домов — это около 98 жилищных комплексов», — отметил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

После передачи фонду недостроев около 20 тысяч человек получат до конца 2023 года заветные ключи. Судьба больше полусотни домов уже решена.

«В целом по нашему графику к концу 2023 года мы должны будем завершить все работы и передать ключи гражданам», — подчеркнул Виталий Донченко.

Здесь важно понимать: «наследство» в виде недостроев формировалось до 2015 года. Новые застройщики уже на системе эскроу-счетов. Они не получают деньги инвесторов напрямую: средства зачисляются на банковский счет. А строится все за счет кредитов, что делает всю схему прозрачной.

Ситуацию с обманутыми дольщиками в Подмосковье еще пару лет назад серьезно усугубило банкротство крупнейшей компании Urban Group. По предварительным оценкам, пострадали более 19 тысяч человек. Сейчас Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban, еще по двум домам ЖК «Солнечная система» решили выплатить компенсации.

Успеть решить проблемы дольщиков до конца 2023 года — это поручение, которое нельзя не выполнить.

«Президентом поставлена задача — вместе с федеральными уполномоченными ведомствами решить проблему в течение следующих трех лет», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в августе 2020 года.

Кроме того, обманутые дольщики Подмосковья смогут льготно рефинансировать ипотеку. Средняя базовая ставка по переоформленному кредиту составит 8–9%. Срок выплаты можно растянуть лет на 30. Все это немаловажно, когда семье приходится платить ипотеку за единственное жилье, которое долго достраивается, и одновременно снимать квартиру. Радует, что скоро таких историй не останется вовсе.