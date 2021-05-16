Губернатор Подмосковья назвал срок решения проблемы обманутых дольщиков в регионе

В Московской области становится все меньше обманутых дольщиков, которые еще не получили ключи от квартир. Эту проблему решат уже в следующем году, заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень чувствительная тема. Задача в этом и следующем году — практически эту проблему (обманутых дольщиков — прим. ред.) решить. Ключи все получат, никто обижен не будет», — описал ситуацию Воробьев.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье по-прежнему действует программа социальной ипотеки. Власти не планируют ее сворачивать.

«Самых лучших, зарекомендовавших себя [работников] коллектив выдвигает на возможность получить социальную ипотеку. Смысл ее в том, что за квартиру платим мы, а ты платишь только за проценты. Это делает жилье очень доступным», — подчеркнул руководитель Московской области.

В конце апреля депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что в национальном проекте «Жилье и городская среда» может появиться пункт о вариантах решения проблемы обманутых дольщиков. Их ипотеку предложили рефинансировать.