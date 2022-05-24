Дольщики третьего корпуса ЖК «Восточный» в Звенигороде начали получать ключи от квартир. Они ждали их с декабря 2016 года.

Однако застройщик «СУ-155» обанкротился, из-за чего стройка встала на месте.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова сообщила, что подключилось правительство.

«Министерство привлекло застройщика, помогло девелоперу скорректировать всю проектную документацию и полностью проконтролировало процесс», — рассказала она.

Застройщиком стала компания «Стройпромавтоматика». При участии Министерства жилищной политики Подмосковья дом достроили.

«Впереди у людей новоселье», — подчеркнула Инна Федотова.

Восстановили права 63 дольщиков. Началась выдача ключей — их получили первые новоселы третьего корпуса.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона Андрей Воробьев поставил по итогам встречи с президентом.