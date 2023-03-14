Подмосковье 14 марта 2023, 11:34 Дольщики корпуса № 7 в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном начали получать ключи от квартир

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Дольщики корпуса № 7 жилого комплекса «Бригантина» начали получать ключи от квартир. В новый дом переедет 991 семья. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В доме обустроили просторные трехкомнатные квартиры и студии. Площадь варьируется от 22,3 до 76,2 квадратного метра. Как рассказала глава министерства Инна Федотова, в ЖК также построят школу на 1500 человек, поликлиники для взрослых и детей, а также четыре детских сада.

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Строительством ЖК занимается группа компаний «Гранель».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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