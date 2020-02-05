Дольщикам ЖК «Белая дача» в Котельниках пообещали скорое новоселье

Два дома жилого квартала «Белая дача» в Котельниках ввели в эксплуатацию. Ключи от квартир получат более 1000 дольщиков.

Строительство ЖК «Белая дача» началось в 2012 года. Сдать объект планировалось в 2015 году, но не смогли. Стройку приостановили в 2017 году из-за проблем с финансированием у застройщика ООО «СТРОЙФИТ».

«С целью возобновления строительства правительством Московской области привлечен новый инвестор ГК „ПИК“. В декабре 2017 года было заключено соглашение между ООО „Солидстройгрупп“, ООО „СТРОЙФИТ“ и ГК „ПИК“ для завершения работ. На данный момент восстановлены права 1048 граждан», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2020 году ключи от своих новых квартир получат порядка 15 тысяч обманутых дольщиков Московской области.

Среди объектов, которые введут в эксплуатацию, шесть домов ЖК «Раменский». Новоселье смогут отпраздновать больше 1,2 тысячи человек, которые ждут его с 2015 года. Достроят ЖК «Купавино» в Богородском, где ключи ждут около 1,1 тысячи человек, заедут в квартиры дольщики соседнего ЖК «Ногинск».

Также из крупных долгостроев, которые введут в эксплуатацию в 2020 году ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском городском округе, ЖК «Маяк» и ЖК «Рациональ» в Реутове, ЖК «Котельнические высотки», пять домов ЖК «Булатниково» в Ленинском городском округе, ЖК «Авиатор» в Химках.