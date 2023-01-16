16 января 2023, 13:27
Дольщикам Подмосковья будут активнее сообщать о ходе строительства домов — Воробьев
Андрей Воробьев поручил активнее проводить встречи с дольщиками Подмосковья
Дольщиков Подмосковья будут информировать о ходе строительстве домов на встречах с представителями Минстройкомплекса региона. Такую работу поручил проводить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Обращаю внимание на активное информирование по всему, что связано со стройками. Мы видим объекты, которые мы сдали в прошлом году, но которые еще нуждаются в доработке. И в этом году жители ждут долгожданных ключей», — сказал глава региона.
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На встречах с дольщиками будут отвечать на интересующие вопросы и рассказывать, как продвигается стройка.
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Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Эта работа позволит снизить число обращений жителей в ЦУР.
Строительство
Андрей Воробьев
Дольщики
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