Подмосковье 16 января 2023, 13:27 Дольщикам Подмосковья будут активнее сообщать о ходе строительства домов — Воробьев Андрей Воробьев поручил активнее проводить встречи с дольщиками Подмосковья

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Дольщиков Подмосковья будут информировать о ходе строительстве домов на встречах с представителями Минстройкомплекса региона. Такую работу поручил проводить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание на активное информирование по всему, что связано со стройками. Мы видим объекты, которые мы сдали в прошлом году, но которые еще нуждаются в доработке. И в этом году жители ждут долгожданных ключей», — сказал глава региона.

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На встречах с дольщиками будут отвечать на интересующие вопросы и рассказывать, как продвигается стройка.

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Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Эта работа позволит снизить число обращений жителей в ЦУР.